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Kültür

62. Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceza, Hayko Cepkin ve Mercan Dede sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceza, Mercan Dede ve Hayko Cepkin aynı sahneyi paylaştı.

Fatma Nur Söğütlü  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
62. Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceza, Hayko Cepkin ve Mercan Dede sahne aldı

Bursa

Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler, konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Gecede sahne alan sanatçılar, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı seslendirdi.

Konserde müzikseverler söylenen şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Gecenin sonunda müzikseverleri selamlayan Ceza, Mercan Dede ve Hayko Cepkin uzun süre alkışlandı.

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