Dolar
39.19
Euro
44.82
Altın
3,323.66
ETH/USDT
2,739.10
BTC/USDT
108,951.00
BIST 100
9,659.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

5. İstanbul Dijital Sanat Festivali yarın başlıyor

Türkiye'nin uluslararası platformdaki ilk ve tek dijital sanat festivali "5. İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF’25), bu yıl "Connecting" (Bağlanıyor) temasıyla 11-15 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Mehmet Şah Yılmaz  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
5. İstanbul Dijital Sanat Festivali yarın başlıyor

Ankara

Yunus Emre Enstitüsü'nden (YEE) yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom ve PASHA Bank sponsorluğunda düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YEE'nin destek verdiği festivalde 80 yerli ve yabancı sanatçının eserleri, dijital şovlar, robot gösterileri ile tiyatro, atölye ve paneller sanatseverleri bekliyor.

YEE, IDAF’25'in bu yıl "Connecting" temasıyla Paris'te yapılan ön gösterimine, dijital sergi ile katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

17-20 Nisan'da Paris’te düzenlenen ön gösterimde, yapay zeka tarafından yeniden yorumlanan geleneksel Türk sanat eserleri yer aldı.

Yapay zeka teknolojisiyle üretilen 20 özgün eser, artırılmış gerçeklik (AR) destekli mobil uygulama aracılığıyla izleyicilere hareketli ve etkileşimli bir deneyim sundu.

YEE organizasyona sağladığı sponsorluk desteğinin yanı sıra, festivalin Fransa’daki sanat çevrelerine tanıtılması ve etkinliğin daha geniş kitlelere ulaşmasında aktif rol üstlendi.

YEE, 11-15 Haziran'da ise İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek festivale, Paris’te gerçekleştirdiği serginin yeni ve daha kapsamlı formuyla katılacak.

Geleneksel Türk sanatlarını yapay zeka ile yeniden yorumladığı eserler artırılmış gerçeklik (AR) destekli mobil uygulama sayesinde izleyicilere etkileşimli bir deneyim sunulacak.

Sanat, teknoloji ve kültürün birleştiği benzersiz festival herkese açık olacak.

2025 İstanbul Dijital Sanat Festivali kapsamında 12 Haziran'da Dr. Ebru Ertürk Kılıç moderatörlüğünde YEE Kültürel Tanıtım ve Projeler Dairesi Başkanı Dr. Ömür Karslı, Salvatore Schirmo ve Florent Signifredi ile "Dijital Kültür Hala Kamusal Bir Kültür Mü, Yoksa Ortak Alanı Mı Kaybediyoruz?" başlıklı uluslararası panel yapılacak.

13 Haziran'da ise YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy tarafından "Geçmişten Geleceğe Türkiye’nin Kültürel Mirasının Dijital Yolculuğu" başlığıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'ya Kurban Bayramı'nda 246 bin 582 araç girişi gerçekleşti
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Suriye Havayolları 12 yıl sonra İstanbul'a ilk seferini yapıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi
Sayıştay Daire Başkanlığına Zekeriya Tüysüz seçildi

Benzer haberler

5. İstanbul Dijital Sanat Festivali yarın başlıyor

5. İstanbul Dijital Sanat Festivali yarın başlıyor

Kurban Bayramı tatilinde Saros Körfezi'nde 200 ton atık toplandı

İş insanı Sari'nin "İBB'den alacağı 3 milyar lira için 232 milyon lira verdiği" iddiası

İstanbul'un 4 ilçesinde yarın 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacak

İstanbul'un 4 ilçesinde yarın 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacak
2025 Alman Ulusal Ödülü, Biontech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verildi

2025 Alman Ulusal Ödülü, Biontech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verildi
Kurban Bayramı tatilindeki doluluk Egeli turizmciyi sevindirdi

Kurban Bayramı tatilindeki doluluk Egeli turizmciyi sevindirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet