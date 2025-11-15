Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,151.00
BTC/USDT
95,726.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile gündemdeki konulara ilişkin Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Kültür

"21. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali" başladı

Bursa'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, "Şebo Müzikali" ile başladı.

Büşra Nur Yılmaz  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
"21. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali" başladı

Bursa

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından UNIMA Türkiye Milli Merkezinin desteğiyle düzenlenen festivalin açılış gösterisi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kocaeli Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Şebo Müzikali", izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatırken içerdiği sosyal sorumluluk mesajlarıyla seyircilerden alkış aldı.

Açılış programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve BKSTV yöneticileri, UNIMA Türkiye Milli Merkezi temsilcileri, yerli ve yabancı sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan kukla ve Karagöz alanlarının yanı sıra birçok eğlenceli gösterinin yer aldığı festivalde, Arjantin, Bosna Hersek, Meksika, İran, Yunanistan, Fransa, Endonezya ve Guatemala gibi ülkelerden sanatçılar, eğitmen ve uzmanlar, geleneksel Türk gölge sanatı Karagöz'ü gelecek nesillere taşımak adına özel etkinlikler sunacak.

Festival, 23 Kasım'da sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de trafik denetimleri "kaza analiz birimi"nin raporuyla şekilleniyor
İletişim Başkanı Duran'dan Adıyaman'da deprem konutlarının anahtar teslim törenine ilişkin paylaşım
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli davamız Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız
Kasım ayı "Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı

Benzer haberler

"21. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali" başladı

"21. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali" başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet