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Kültür

193 yıllık zengin kız fakir oğlan hikayesi "Aşk İksiri" yeniden seyirciyle buluşacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Aşk İksiri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

Erkut Kargın  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
193 yıllık zengin kız fakir oğlan hikayesi "Aşk İksiri" yeniden seyirciyle buluşacak Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Samsun

Dünya prömiyeri 1832'de Milano'da yapılan, librettosu Felice Romani'ye, müziği opera tarihinin önemli bestecilerinden Gaetano Donizetti'ye ait "Aşk İksiri" yazıldığından bu yana birçok kez farklı yorumla sanatseverlerle buluştu.

Dünyada en çok sahnelenen opera türlerinden biri olan eser, Samsun Devlet Opera ve Balesince tekrar sahneye taşınıyor.

Son provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 1 Mart Cumartesi saat 20.30'daki prömiyerinin ardından 3 ve 24 Mart'ta yeniden beğeniye sunulacak.

"Eseri bir masal gibi düşündük"

Eserin rejisörü Aydın Buğra Güven, temsilin genel provası sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, prömiyer için heyecanlandıklarını söyledi.

Eserin 193 yaşında olduğunu belirten Güven, "Çok yaşlı bir opera ama bu kadar yaşlı olmasına rağmen konusu çok genç, hiç değişmeyen sınıf çatışması. Bu çatışmanın sonucunda yine aşk kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir aydır sahne provalarını sürdürdüklerini aktaran Güven, "Teknik ekip ve sanatçılar olarak sahne üzerinde ve sahne gerisinde yaklaşık 200-250 kişi emek veriyor esere. Eseri bir masal gibi düşündük. Zaten dekorlarımızı, ışıklarımızı gördüğünüzde anlayacaksınız. Sanatseverler bir çerçeve içerisinde izleyecekler eseri. Herkesi masalımıza bekliyoruz." dedi.

"7'den 70'e herkesin izleyebileceği ve zevk alabileceği bir opera"

Eserde "Giannetta" rolünü üstlenen Sezen Alanbay, karakterinin başroldeki Adina'nın çok yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Çok güzel ve çok eğlenceli bir eser. Eseri çalışırken çok keyif aldım. Dilerim seyircimiz de eseri çok beğenir, çok eğlenir tek dileğimiz bu." diye konuştu.

"Dr. Dulcamara" rolünü üstlenen Tuncay Kurtoğlu da karakterinin şarabı aşk iksiri olarak pazarladığını anlatarak, "İnsanlar inanıyor ve eserin sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. 'Eğlenceli bir opera' diyebiliriz. Oldukça hareketli bir opera. Dulcamara karakteri girdiği zaman biraz daha fazla hareketleniyor ortalık. Bence 7'den 70'e herkesin izleyebileceği ve zevk alabileceği bir opera. Bütün sanatseverleri bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Belcore" rolünü üstlenen Hasan Çelik ise karakterinin köy köy gezip asker adaylarını topladığını dile getirerek, "Aynı zamanda Adina'ya aşık olup evlenme teklifi eden bir karakter. Güzel, keyifli bir rol. Çok güzel çalıştık. Zaten Aşk İksiri operası, Donizetti'nin en çok oynanan operalarından birisi, 193 yıl sonra yine oynuyoruz. 'Komik opera' diye geçer ama aslında içerisinde dram, aşk barındıran, mutlu sonla biten bir opera." dedi.

"Nemorino" rolüne hayat veren Ulaş Kocatürk, operanın zengin kız fakir oğlan klişesini işlediğini belirterek, "Nemorino zengin oluyor, köydeki bütün kadınlar tabiri caizse ona hasta oluyor. O aşk iksirinden olduğunu zannediyor ama öyle değil. Aslında Adina da ona boş değil." bilgilerini verdi.

SAMDOB Sanat Teknik Müdürü Talip Ata da eserin Ankara Devlet Opera ve Balesinde sahnelenip çok rağbet gördüğünü, bu yüzden Samsun Devlet Opera ve Balesi sahnesinde de sahnelemeyi hedeflediklerini, teknik ekibin gerekli revizyonu yaparak eseri sahneye uyarladığını kaydetti.

Eserde, koreografi Rüya Özvar, kostüm tasarımı Gazal Erten, dekor tasarımı Özgür Usta, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Orkestra şefi Patrick David Murray yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Maria Chekriekchieva yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik ederken başkemancı Dilara Tanrıverdi Doğan olacak.

Eserin hikayesi şöyle:

"Genç Nemorino, güzel ve varlıklı Adina'ya aşıktır ancak Adina aralarındaki sınıf farkı nedeniyle ona yüz vermez. Umutsuz Nemorino, gezgin şarlatan Dulcamara'dan büyük bir aşk iksiri satın alır, oysa aldığı şey sadece bir şişe şaraptır. İksirin etkisine inanan Nemorino Adina'ya ilgisiz davranmaya başlar. Bu durum Adina'nın duygularını altüst eder ve kıskançlıkla çavuş Belcore'nin evlenme teklifini kabul eder. Her şey bitti derken Nemorino büyük bir servete konmuştur. Bir anda herkesin gözdesi olan Nemorino, gerçek aşkın sırrını sonunda bulabilecek mi yoksa aşk sadece bir iksirin oyunu mu?"

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