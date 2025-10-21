Dolar
Rusya: Budapeşte'de planlanan zirve için yoğun hazırlık gerekiyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan zirveye ilişkin tarih vermediklerini belirterek, "Zirveye ilişkin yoğun hazırlıkların yapılması gerekiyor." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa ülkelerinin Rusya ile doğrudan askeri çatışmaya hazırlanmasını eleştiren Peskov, "Avrupalılar barışı desteklemiyor ve barışın tesis edilmesine katkıda bulunmuyorlar. Aksine, mümkün olan her şekilde Kiev rejimini savaşa devam etmeye teşvik ediyorlar." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, Budapeşte'de gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin ertelendiğine yönelik iddiaları değerlendiren Peskov, "Zirveye ilişkin yoğun hazırlıkların yapılması gerekiyor. Hem bizim hem de ABD tarafından yapılan açıklamalarda zirveye ilişkin bir tarih zaten verilmemişti." dedi.

Peskov, tarihi belirsiz bir zirvenin ertelenmesinin de bu nedenle mümkün olmadığını vurguladı.

Avrupalı liderlerin de Budapeşte'deki zirveye katılmasına ilişkin yorum yapmak için henüz erken olduğuna işaret eden Peskov, zirveye ilişkin detayların henüz netleştirilmediğini söyledi.

