ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi bozmasını engellemek için" İsrail'de

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de varılan ateşkesi bozmasını engellemek için" İsrail'e geldiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
ABD Başkan Yardımcısı Vance, "Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi bozmasını engellemek için" İsrail'de

Ankara

ABD Başkan Yardımcısını taşıyan uçak, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.

İsrailli ve ABD'li yetkililerce karşılanan Vance'ın Gazze'de ateşkesin uygulanmasını denetlemek üzere kurulan ve İsrail'in güneyinde yer alan ABD destekli merkezi ziyaret etmesi bekleniyor.

Vance'ın yarın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

İsrail basını, Vance'ın ziyaretiyle Netanyahu'nun ateşkesi ihlal edip Gazze'ye yeni bir saldırı başlatmamasını sağlamanın amaçlandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner da Gazze'deki ateşkesi görüşmek için dün İsrail'e gelmiş ve Netanyahu ile görüşmüştü.

İsrail'in pazar günü gerçekleştirdiği geniş çaplı hava saldırıları, 10 Ekim'de varılan ateşkesin bozulacağı endişesini doğurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, saldırıların yanında Gazze'ye insani yardım tırlarının girişini de askıya almıştı.

Bundan kısa süre sonra Netanyahu yönetimi geri adım atıp saldırıları sonlandırarak ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ayrıca Gazze'ye insani yardımların da girişine izin verileceği belirtilmişti.

İsrail basını, Netanyahu yönetiminin ABD baskısıyla ateşkesi tehlikeye atan saldırıları durdurduğunu ve insani yardım girişine getirdiği yasağı kaldırdığını yazmıştı.

