Kültür

Bu yıl "İlk Sözleşmeni Hatırla" sloganıyla düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na başvurular başladı.

Ahmet Esad Şani  | 29.09.2025 - Güncelleme : 29.09.2025
13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na başvurular başladı

İstanbul

Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen ve bugüne kadar her yaştan milyonlarca insana kitap okuma alışkanlığı kazandıran yarışma bu sene "Nasıl inanmalı?" sorusuna odaklanıyor.

Yarışmanın sloganı ise insanın yaratıldığından beri taşıdığı hakikati yeniden hatırlaması amacıyla "İlk Sözleşmeni Hatırla" olarak belirlendi.

Yarışma 5 ayrı kategoride düzenlenecek

İlkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve ilahiyat düzeyinde 5 ayrı kategoride yapılacak yarışmada katılımcılar, kaynak eserler eşliğinde iman esaslarını, kulluk bilincini ve hayatı anlamlandırmanın yollarını yeniden keşfedecek.

Yarışma bilgiyi ölçmenin yanı sıra katılımcılara imanı diri tutmayı, hayatı ilk sözleşmenin bilinciyle yaşamayı ve sorumluluklarını yeniden hatırlamayı aşılamayı amaçlıyor.

Hazırlanan kaynaklar aracılığıyla yarışmacılar yalnızca bilgi edinmeyecek aynı zamanda okuduklarını kendi hayatlarına taşımayı, kalplerinde ve zihinlerinde yeniden inşa etmeyi öğrenecek.

Kitap okuma alışkanlığının teşvik edilmesi ve bireylerin manevi derinliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği etkinlik, 12 yılda 5 milyon 800 binden fazla yarışmacıya ulaştı.

Dereceye giren yarışmacılar ödüllendirilecek

Tek aşamada 7-8 Mart 2026'da çoktan seçmeli olarak gerçekleştirilecek yarışmada, sıralama tek sınavın sonuçlarına göre yapılacak. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verilirken 46 kişiye de umre ödülü takdim edilecek.

"Gerçek ödül bilgidir" anlayışıyla düzenlenen etkinlik, bilgiyi en değerli kazanım olarak görerek katılımcıları okumaya, düşünmeye, öğrendiklerini hayata taşımaya teşvik ediyor.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ve kayıt formuna "www.ufkayolculuk.com" internet sayfasından erişilebiliyor.

