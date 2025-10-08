Dolar
41.71
Euro
48.49
Altın
4,028.11
ETH/USDT
4,453.60
BTC/USDT
121,795.00
BIST 100
10,814.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye'ye dönen Küresel Sumud Filosu aktivisti Özkan, gazetecilere konuştu

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden Zeynel Abidin Özkan, "Bu abluka İsrail'e rağmen Sumud filosuyla inşallah kırıldı." dedi.

Semih Erdoğdu  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Türkiye'ye dönen Küresel Sumud Filosu aktivisti Özkan, gazetecilere konuştu Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

Ankara

Özkan, THY uçağıyla İstanbul aktarmalı geldiği Esenboğa Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filonun hedefinin şiddetsiz bir eylemle Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak olduğunu hatırlatan Özkan, gemilerin yolculuk boyunca Tunus'ta, Girit Adası ve Akdeniz açıklarında bombalı saldırı ve dron tacizlerine uğradığını söyledi.

Küresel Sumud Filosuna, İtalya, İspanya ve Türk donanmasının gemilerinin 150 mil mesafeye kadar eşlik ettiğinin altını çizen Özkan, "Hatta Türk donanması insani yardım ve kurtarma aşamalarında 3 geminin tahliyesini gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Özkan, İsrail'in tüm engellemelerine rağmen ve filoya ilk müdahalesinden saatler sonrasında yelkenli gemilerle rotalarını Gazze'den çevirmediklerini belirterek, "Filodaki gemiler 30 mil altına kadar Gazze'ye yaklaşmayı başardı hamdolsun. Ve aramızda Gazze'ye 10 milden daha az yanaşan gemilerimiz de var. Bu abluka siyonist İsrail'in her türlü zorbalığına rağmen Sumud filosuyla inşallah kırıldı." şeklinde konuştu.

Özkan, şunları kaydetti:

"Biz uluslararası sularda saldırıya uğradık. Birleşmiş Milletlere, bugün Filistin'i destekleyen tüm devletlere rağmen uluslararası sularda 36 saat boyunca İsrail bize saldırdı. İsrail bizi kaçırdı. Bürokratıyla, milletvekiliyle, siyasetçisiyle, Amerikalısıyla, Fransızıyla, İsveçlisiyle, Norveçlisiyle hepimizi cezaevine tıktı. İnsanlık dışı muamelelerde bulundu. Bugün halen elçiliği iletişime geçmemiş Avrupalı aktivistler var. Geri dönüş biletini alamadılar. Bu anlamda elhamdülillah ülkemiz cezaevine girdiğimiz ilk gün itibariyle önce işgal edilmiş toprakların misyonu, misyon temsilcisi ve orada çalışan arkadaşlar ilk tahliyeyi, daha sonraki günlerde bizim tahliyemizi ve Ürdün üzerinden Ürdün Büyükelçiliği, sonrasında Türk Hava Yolları ciddi bir şekilde organize edip bizi sıkıntısız bir şekilde o zelillerin elinden alıp buraya sağlıklı bir şekilde dönmemizi sağladılar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'ye dönen Küresel Sumud Filosu aktivisti Özkan, gazetecilere konuştu
Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konak yangında zarar gördü
Erdek Körfezi'nde fırtına etkili oluyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, serebral palsili bireylerle bir araya geldi
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı

Benzer haberler

Türkiye'ye dönen Küresel Sumud Filosu aktivisti Özkan, gazetecilere konuştu

Türkiye'ye dönen Küresel Sumud Filosu aktivisti Özkan, gazetecilere konuştu

Sumud Filosu'na katılan İngiliz aktivist White: Soykırımı tek başına değil, hep birlikte durdurabiliriz

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Alman aktivistler ülkelerine döndü

İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat annesine kavuştu

İsrail'in alıkoyduğu aktivist Sümeyye Sena Polat annesine kavuştu
İsrail'in tıbbi ihmali nedeniyle durumu fenalaşan İskoçyalı 70 yaşındaki Sumud aktivisti hastaneye kaldırıldı

İsrail'in tıbbi ihmali nedeniyle durumu fenalaşan İskoçyalı 70 yaşındaki Sumud aktivisti hastaneye kaldırıldı
AKPM ve AP üyelerinden İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin salıverilmesi çağrısı

AKPM ve AP üyelerinden İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin salıverilmesi çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet