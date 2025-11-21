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Kültür

13. Boğaziçi Film Festivali 14-21 Kasım 2025'te düzenlenecek

Hem Türk sinemasından hem de dünya sinemasından dikkati çekici yapımları bir araya getiren Boğaziçi Film Festivali, 2025 yılında 14-21 Kasım tarihleri arasında 13. kez sinemaseverlerle buluşacak.

Ahmet Esad Şani  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
13. Boğaziçi Film Festivali 14-21 Kasım 2025'te düzenlenecek

İstanbul

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen ve 2013'ten beri yolculuğuna aralıksız devam eden festivalde, ulusal ve uluslararası yarışma heyecanı ile bir hafta boyunca zengin bir program sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen festivale ilişkin gelişmelere ve güncel haberlere "www.bogazicifilmfestivali.com" ile festivalin sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.

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