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Kültür

11. Boğaziçi Film Festivali'nde uluslararası yarışma filmleri belli oldu

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda "Altın Yunus" için 10 film yarışacak.

Fatih Türkyılmaz  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
11. Boğaziçi Film Festivali'nde uluslararası yarışma filmleri belli oldu

İstanbul

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfınca bu yıl 8-16 Aralık'ta düzenlenecek 11. Boğaziçi Film Festivali'nin uluslararası yarışma filmleri belirlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yollarının (THY) ana sponsorluğu, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya'nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleştirilecek festivalin uluslararası yarışmasında 10 film yer alıyor.

Yarışma filmleri arasında "A House in Jerusalem", "Àma Gloria", "Banu", "Dance First", "Hajjan", "Empty Nets", "Sea Sparkle", "The Kiss", "The Rage", "The Universal Theory" bulunuyor.

Açılışı İngiliz-Filistinli yönetmen Farah Nabulsi'nin "The Teacher" filmiyle gerçekleşecek festival, bu yıl Filistin'de yaşanan dramı beyaz perdeye aktaran filmleri sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Festivalin bu bölümünde "Little Palestine (Diary of a Siege)", "Mediterranean Fever", "R21 aka Restoring Solidarity", "Tale of the Three Jewels", "The Dupes" ve "House - Ayny - Night" seyircilerle buluşacak.

Festivalin özel gösterimlerinde ise "Club Zero", "La Chimera", "On The Pulse", "Sesler ve Yüzler" ve "The Builders of Alhambra" filmleri izlenebilecek.

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