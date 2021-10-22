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Kültür

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Letoon ile Xanthos Antik Kenti fotoğraflandı

UNESCO Turkey Photo Safari'nin dördüncü etabına katılan fotoğraf tutkunları, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Letoon Antik Kenti ile Antaya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti'ni karelerine yansıttı.

Ali Rıza Akkır, Volkan Yıldız   | 22.10.2021
UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Letoon ile Xanthos Antik Kenti fotoğraflandı Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Türkiye'deki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen ve 17 UNESCO mirasını kapsayan etkinlik, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında bölgeye gelen fotoğrafseverler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Likya medeniyetinin dini merkezi" olan Seydikemer'deki Letoon Antik Kenti'nde fotoğraf çekti. Fotoğrafseverler daha sonra, Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Xanthos Antik Kenti'ni fotoğrafladı.

Photo Safari Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, AA muhabirine, bölgeyi fotoğrafladıktan sonra etkinliğe doğu turlarıyla devam edeceklerini söyledi.

Projenin kültürel mirasların tanınırlığını artırmak amacıyla gerçekleştiğini vurgulayan Karaduman, şunları kaydetti:

"Fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf sevdalılarını çağırıyoruz. Etkinliğe herkes katılabiliyor. Türkiye coğrafi olarak tarihi ve kültürel açıdan en zengin ülkelerden birisi. Turizmi doğa, deniz, güneş olarak satıyoruz. Kültürel zenginliklerimizi ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Kültür turizmine foto safariyi de ekleyerek alternatif bir turizm çeşitliliği yaratmak için uğraşıyoruz. Burada çekilen fotoğraflar, dereceye girenler ya da sergileme ödülü alanlar Türkiye'nin tanıtımında kullanılacak."

Karaduman, çekimler bittikten sonra eserlerin sergileneceğini dile getirdi.

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