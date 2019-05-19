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Kültür Sanat

TRT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel konser

TRT, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla "Milli Mücadelenin 100. Yılı Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği TRT Gençlik Koroları Ortak Konserleri" düzenledi.

Saadet Firdevs Aparı   | 19.05.2019
TRT'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel konser

Istanbul

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), "Milli Mücadelenin 100. Yılı Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği TRT Gençlik Koroları Ortak Konserleri" gerçekleştirdi.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konserlerin İstanbul ayağı, Tepebaşı Stüdyosu'nda düzenlendi.

Mustafa Doğan Dikmen ve Naci Düzel'in orkestra şefliğini üstlendiği konsere, Adile Kurt Karatepe solist olarak eşlik etti.

Dinleyicilerin alkışlarla ve bayraklarla eşlik ettiği konserde, "Vardar Ovası", "Yemen Türküsü", "Çanakkale Türküsü", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Ata Barı" ve "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" gibi eserler icra edildi.

Konser, TRT Müzik ve TRT Avaz televizyon kanalları ile TRT Türkü ve TRT Nağme radyolarından canlı yayınlandı.

Altı farklı bölgeden ortak canlı yayın

Altı farklı bölgede aynı anda gerçekleştirilen ortak konser, 600 gençlik korosu üyesi ile birlikte Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzurum ve Antalya’da izleyici ve dinleyiciyle buluştu.

Bugüne kadar bu alanda yapılan en büyük organizasyonlarından biri olma özelliğine de sahip olan ortak konser, aynı repertuvar ve sıra ile aynı saatte gerçekleştirildi.

Yıl boyunca devam edecek

TRT Gençlik Koroları, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da başlattığı Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın 100. yıl kutlamaları kapsamında yıl boyunca çeşitli konserler vermeye devam edecek.

Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da devam edecek etkinlikler, 15 Mayıs'ta İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen Çoksesli Gençlik Koroları konserleriyle başlamıştı.

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