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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Kültür Sanat

TRT 1'de her cumartesi nostaljik diziler izleyicilerle buluşacak

TRT 1, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığının evde kal çağrısına uyan seyircileri için nostaljik dizileri yeniden ekrana getiriyor.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 10.04.2020
TRT 1'de her cumartesi nostaljik diziler izleyicilerle buluşacak

İstanbul

TRT 1, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığının evde kal çağrısına uyan seyircileri için nostaljik dizileri yeniden ekrana getiriyor.

Her yaştan izleyiciye hitap eden yeni programlar, oyuncuların kendi evlerinden çektikleri
diziler ve unutulmayan filmlerle birlikte bütün yayın kuşaklarını güncelleyen TRT, geçmiş yıllarda büyük ilgiyle izlenen dizi ve programlarını izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Programlar kapsamında ilk olarak, 1993 yapımı "Ferhunde Hanım ve Kızları", hafta içi her gün saat 11.30'da TRT 1'de yayınlanacak.

Her gün birçok yapım aralıklarla TRT kanallarında ekrana gelirken, cumartesi günleri "Nostaljik Diziler Günü" başlığı altında "Uğurlugiller", "Kuruluş", "Perihan Abla", "Gülşen Abi", "Yedi Numara" ve "Yeditepe İstanbul" dizileri TRT 1'de ara verilmeden izleyici ile buluşacak.

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