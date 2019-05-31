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Kültür Sanat

THY'den kabin memurlarına özel kısa film

Kabin memuru olarak görev yapan Tolga İçmez, THY ile seyahat eden milyonlarca yolcunun, güvenli ve ayrıcalıklı seyahatine eşlik eden kabin memurlarının hikayelerinden ilham alarak kısa film çekti.

İzzet Taşkıran   | 31.05.2019
THY'den kabin memurlarına özel kısa film

İstanbul

Türk Hava Yollarında (THY) kabin memuru olarak görev yapan Tolga İçmez, Dünya Kabin Memurları Günü için özel bir kısa film hazırladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, film, THY ile seyahat eden milyonlarca yolcunun, güvenli ve ayrıcalıklı seyahatine eşlik eden kabin memurlarının hikayelerinden ilham alıyor.

Lisans eğitimini reklamcılık bölümünde tamamlayan, gökyüzündeki kariyeri öncesinde THY'nin reklam setlerinde görev alan İçmez, 5 yıldır severek yaptığı kabin memurluğu ile eski deneyimini bir araya getirerek anlamlı bir çalışmaya imza attı.

THY ile dünyanın 124 ülkesine görev uçuşu gerçekleştiren 12 bin kabin memurundan biri olan genç yönetmen, tüm uçuşlarına kamera ekipmanlarıyla katılıyor. Sosyal paylaşım platformu Youtube’da da videolarını paylaşan İçmez daha önce "Büyük Göç" konulu bir çalışmaya da imza attı.

Evde, havalimanında ve uçak içerisinde gerçekleştirilen, toplamda 5 gün süren çekimlerde İçmez’e 6 kabin memuru destek oldu. Üç dakikalık film için 6 saatlik görüntü alındı. Seslendirmeleri de kabin memurları tarafından gerçekleştirilen film izleyenlerden büyük beğeni topladı.

İçmez, filmle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Daha önce Türk Hava Yolları reklamlarını çeken ekipte çalışmıştım, bugün Türk Hava Yolları ekibinin bir parçası olarak film çekiyorum. Dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyorum. Bana bu filmde destek olan tüm arkadaşlarıma ve yöneticilerime teşekkür eder ayrıca Dünya Kabin Memurları Günü’nü kutlarım." değerlendirmesini yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, kabin memurlarının dünyasını anlamlı bir filmle anlatan Tolga İçmez gibi yolcuları gökyüzünde misafir etmekten mutluluk duyan binlerce kabin memuru arkadaşlarının olduğunu kaydederek, "Apayrı hikayeleri ile her biri Türk Hava Yolları için çok değerli. 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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