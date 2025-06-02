Dolar
39.19
Euro
44.78
Altın
3,355.98
ETH/USDT
2,481.30
BTC/USDT
104,120.00
BIST 100
9,028.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"nde konuşuyor. Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
logo
Gündem

Air Malta İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı

Seferler, pazartesi, salı ve perşembe günleri toplam 180 yolcu kapasiteli "Airbus A320 Neo" tipi uçaklarla icra edilecek.

Gökhan Yılmaz  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Air Malta İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı

İstanbul

Malta'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Air Malta, İstanbul Havalimanı'na tarifeli uçuşlarına bugünden itibaren başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi başkent Valletta’daki Malta Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a haftanın 3 günü uçacak.

Pazartesi, salı ve perşembe karşılıklı icra edilecek seferler, toplam 180 yolcu kapasiteli "Airbus A320 Neo" tipi uçaklarla yapılacak.

"Business" ve "ekonomi" sınıfı olmak üzere çift kabin konfigürasyonu bulunan uçaklarda "business" koltuk sayısı ise talebe göre değişkenlik gösterecek.

Air Malta ile THY arasında hayata geçirilen kod paylaşımı anlaşmasıyla yolcular, tek bir biletle Malta-İstanbul güzergahının yanı sıra aktarmalı seyahatlerde bagajlarını son varış noktasına kadar teslim edebilecek.

İstanbul Havalimanı, Air Malta'yla beraber Avrupa ve Akdeniz havacılığındaki stratejik konumunu daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Air Malta İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı
Mehteran Birliği gösterileri Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız Sarayı'nda gerçekleşecek
İzmir'de toplanmayan mobilya atıklarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz
Sarıyer'de yangın çıkan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

Air Malta İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı

Air Malta İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı

THY ile Tayland'ın hava yolu şirketi Thai Airways arasında işbirliği

THY üst üste 8. kez "Türkiye'nin en değerli markası" oldu

THY "Capital500" araştırmasında 5 ödül aldı

THY "Capital500" araştırmasında 5 ödül aldı

Körfez ülkeleri seyahat acentelerinin temsilcileri Samsun'u gezdi

Körfez ülkeleri seyahat acentelerinin temsilcileri Samsun'u gezdi
İstanbul Havalimanı günlük 1475 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı günlük 1475 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet