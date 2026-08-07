Belçika, Grönland'a asker gönderecek

Francken, Fransızca kamu yayıncısı RTBF'ye İzlanda ziyareti sırasında açıklama yaptı.

4-18 Eylül'de 30 Belçikalı askerin Grönland'da "Arktik Nöbeti" çerçevesinde görevlendirileceğini belirten Francken, askerlerin eğitim alacaklarını, insansız hava araçları (İHA) uçuşları gerçekleştireceklerini ve İHA karşıtı sistemleri test edeceklerini açıkladı.

Francken, "Adanın geniş yüz ölçümü sayesinde bölge, bu tür görevler için son derece uygun bir eğitim alanı sunuyor." dedi.

Göreve Kanada, Danimarka, Fransa, Finlandiya, Hollanda, Slovenya ve İsveç katılacak.

Trump'ın Grönland tehdidinin ardından başlatılmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, İttifak'ın Arktik'in savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği konusunda mutabakata vardığı bildirilmişti.

Bunun ardından NATO, İttifak'ın Arktik bölgesindeki varlığını güçlendirecek "Arktik Nöbeti" misyonunun başlatıldığını duyurmuştu.