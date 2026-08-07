Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Emin Tezerdi
07 Ağustos 2026•Güncelleme: 07 Ağustos 2026
Besni ilçesine bağlı Karaağaç ve Yelbastı köyleri kırsalında bulunan ormanlık alanda dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanlar ve alevlerin yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Jandarma, Orman Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının ekipleri sevk edildi.
Köylülerinde de katıldığı yangın söndürme çalışmalarında ekiplerin karadan müdahalesi yetersiz kalınca 2 helikopter bölgeye sevk edildi.