Adıyaman'ın Besni ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adıyaman'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Adıyaman'ın Besni ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Besni ilçesine bağlı Karaağaç ve Yelbastı köyleri kırsalında bulunan ormanlık alanda dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanlar ve alevlerin yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Jandarma, Orman Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının ekipleri sevk edildi.

Köylülerinde de katıldığı yangın söndürme çalışmalarında ekiplerin karadan müdahalesi yetersiz kalınca 2 helikopter bölgeye sevk edildi.