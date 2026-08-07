İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda ikisi sağlık görevlisi 6 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyt Furik beldesinde Filistinli bir kişiyi yaraladıktan sonra gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, yaralı halde gözaltına alınan Filistinliye ulaşmak için Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile koordinasyon sağlandığı kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre de Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Beyt Furik beldesinde Filistinlilerin araçlarına saldırarak camlarını indirdi.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde de İsrailli radikal grupların Filistinlilere yönelik saldırılarında 3 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı, Beytüllahim'deki saldırılarda yaralananlara ulaşmaya çalışan ambulansa saldırarak 2 sağlık görevlisini yaraladıkları ve ambulansı kullanılamaz hale getirdiklerini belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’daki saldırılarında çok sayıda kişi yaralandı

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil’in kuzeyindeki Vadi Sair bölgesinde Filistinlilere saldırırken, bir çocuğun köpek saldırısına uğradığı olayda çok sayıda kişi de darbedilerek yaralandı.

Yaralıların durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerindeki işgal önlemlerini sürdürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, İsrail askerleri Cenin’in batısındaki Yabid beldesinin girişleri toprak setlerle kapatırken, Kalkilya kentindeki Nebi İlyas beldesi ile Habla beldesi yakınlarında askeri kontrol noktaları kurdu.

İsrail askerlerinin ayrıca Kalkilya’nın doğusundaki İmatin ve Fırata beldelerine baskın düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.