Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını inşa edecek." dedi.

Bakan Göktaş: Hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını inşa edecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını inşa edecek." dedi.

Bakan Göktaş, "Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını inşa edecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu daha adil bir dünya idealini gerçeğe dönüştürecektir. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu doğrultusunda, her çocuğa güvenli bir gelecek sunan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsü'ndeki Yeni Hizmet Birimleri ve Sosyal Donatılar Açılış Programı'ndaki konuşmasında İstanbul'da çocukların gönlüne dokunan ve onları şefkatle sarıp sarmalayan hizmetlerini daha da güçlendiren adım attıklarını söyledi.

Tüm bu yatırımları, çocukların yüzünde tebessüm olsun ve tertemiz kalplerini mutlulukla doldursun diye yaptıklarını dile getiren Göktaş, açılışını gerçekleştirecekleri yeni birimler ve donatıların hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Göktaş, ​​​​​​​çocukları korumak ve onlara yepyeni ufuklar açmak için çalıştıklarının altını çizerek, "Bakanlık olarak, hayata geçirdiğimiz her hizmeti bu anlayış doğrultusunda şekillendiriyoruz. Devletimizin şefkat elini ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Aileyi merkeze alan bir anlayışla hayatlarının her aşamasında çocukların yanlarında olmaya gayret ettiklerini belirten Göktaş, "193 bin 601 çocuğumuzu ailelerinin yanında 'Sosyal ve Ekonomik Destek' hizmetiyle takip ediyoruz. Ebeveyn kaybı yaşamış yani öksüz ve yetim olan 131 bin 472 çocuğumuza sağlıklı gelişimlerini destekleyen hizmetler sunuyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile 11 bin 34 çocuğumuzun 9 bin 289 koruyucu aile yanında şefkatle büyümelerini sağlıyoruz. Bugün ülkemizin dört bir yanına yayılan bu büyük iyilik seferberliği, pek çok ülke tarafından örnek alınan bir model haline dönüştü." ifadelerini kullandı.

Göktaş, geçen yıl başlattıkları Geçici Koruyucu Aile Modeli ile acil koruma ihtiyacı bulunan çocukları kurum bakımına alınmadan doğrudan aile sıcaklığıyla buluşturduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Böylece 30 pilot ilimizde 322 çocuğumuzu 222 ailemizin sevgi dolu yuvalarına emanet ettik. Bazı çocuklarımızı kardeşleriyle beraber aynı yuvaya veriyoruz. Öte yandan ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan 15 bin 671 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımızda güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. Tıpkı burada sunduğumuz yaşam alanları gibi. Diğer yandan, 3 bin 200 evladımızın lisanslı olarak sporun disiplin ve özgüven kazandıran yönünü keşfetmelerini sağlıyoruz. 3 bin 768 çocuğumuzun ise kültür ve sanatın dönüştürücü gücüyle, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyoruz."

Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsü 20 bin çocuğa yuva oldu

Bahçelievler Sosyal Hizmet Kampüsü'nün, ​​​​​​​ çocukların güvenle büyüdüğü sıcak bir yuva olduğunu kaydeden Göktaş, hikayesi 1965 yılına uzanan kurumun 20 bin çocuğa yuva olduğunu, ​​​​​​​çocukların şefkatle büyümesi ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için hizmet sunmaya devam ettiğini söyledi.

Göktaş, çocukların bakım, eğitim ve sosyal gelişim ihtiyaçlarının kurumda bir arada karşılandığını belirterek, bu yıl ocak ayında yenilenen yaşam alanlarını hizmete sunduklarını, kurumu şimdi yeni birimlerle ve hayırseverlerin desteğiyle daha da güçlendirdiklerini dile getirdi.

Bakan Göktaş, kurumdaki yeniliklere ilişkin şunları anlattı:

"116 kapasiteli Bebek Evimizde, 0-15 ay arasındaki bebeklerimize yaşlarına ve gelişim dönemlerine uygun bakım sunacağız. Sağlık, beslenme, oyun ve aile görüşme alanlarıyla her bir bebeğimizin ihtiyaçlarını özenle karşılayacağız. 100 kapasiteli İlk Kabul Çocuk Evleri Sitemizde, çocuklarımızın bakım ve uyum süreçlerini güvenli bir ortamda yürüteceğiz. Yaş gruplarına göre düzenlenen yaşam alanları, atölyeler, kütüphane ve spor salonuyla gelişimlerini her yönden destekleyeceğiz. Bağışçılarımızın katkılarıyla kurulan spor salonu ve Ağaç Ev Kütüphanesi, çocuklarımızı sporla ve kitaplarla buluşturacak, yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlayacak. Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneğinin katkılarıyla kazandırılan futbol sahamızda çocuklarımız sporla gelişecek. Takım ruhunu öğrenecek, özgüvenlerini pekiştirecek ve belki ileride ağabeyleri gibi olacaklar. Yenilenen 130 kişilik konferans salonumuz kültür, sanat ve eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Doğal yaşam alanımız, çocuklarımızın hayvanlarla bağ kurarak sorumluluk duygusu kazanmalarına katkı sağlayacak. Hobi bahçemiz ise onları, bitkilerin renkli dünyasıyla buluşturacak."

Çocukların hayallerine kanat olmak ve onları umutla geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, "Biliyoruz ki hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulan her çocuk, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarını inşa edecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu daha adil bir dünya idealini gerçeğe dönüştürecektir. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu doğrultusunda, her çocuğa güvenli bir gelecek sunan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Göktaş, kurumdaki yeni yapıların hayata geçirilmesine katkı sunan bağışçılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in de birer konuşma yaptığı törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı ile Yunus Akgün, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, sanatçılar, hayırseverler, STK temsilcileri ve bazı sosyal medya içerik üreticileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından protokol heyeti, açılışı yapılan hizmet binalarını ve donatıları gezdi.

Bakan Göktaş, Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneği işbirliğinde Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ne kazandırılan kapalı futbol sahasında çocuklarla top oynadı.