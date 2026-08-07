Yeşilayın bağımlılık önleme modeli 1500 göçmen gencin hayatına dokundu

Marmara Üniversitesi, Oslo Belediyesi ve Hamburg-Eppendorf Üniversitesi ortaklığında yürütülen projenin kapanış toplantısı Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, programda yaptığı konuşmada, projenin hazırlık aşamasından saha uygulamasına, eğitim değerlendirmelerinden yaygınlaştırma sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Göç gibi zor bir durumla karşı karşıya kalan insanların bağımlılığa daha kolay evrildiğini belirten Demirli, bağımlılığın sadece bireyin değil toplumun istikbalini de doğrudan etkilediğini söyledi.

Kendini güvende hisseden, okuluyla bağ kuran, arkadaşlık ilişkilerini güçlendiren ve geleceğe dair umut geliştirebilen gençlerin karşılaştığı güçlüklerle çok daha kolay baş edebildiğine dikkati çeken Demirli, bağımlılığın insan iradesini, benlik algısını, aile bağlarını, sosyal çevresini ve geleceğe ilişkin tasavvuru aynı anda etkilediğinin altını çizdi.

Eğitimin en temel unsurlarından birinin gençlerin zihnini, kalbini ve iradesini güçlendirmek olduğunu vurgulayan Demirli, sağlamlaştırılan değerlerin ve geliştirilen muhakeme gücünün kişiyi risklerden uzaklaştırabileceğini dile getirdi.

Demirli, insanın kendisini tanıması, duygularını yönetebilmesi, sağlıklı ilişkiler kurabilmesi ve bilinçli tercihler yapabilmesini destekleyen her çalışmayı kıymetli bulduğunu ifade ederek, bu tür projelerin bağımlılık risklerine karşı güçlü bir koruyucu zemin hazırladığını kaydetti.

"Birbirimizin enerjisine, desteğine ihtiyacımız var"

Uluslararası Yeşilay Federasyonu (UYEF) Genel Sekreteri ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu da Yeşilay olarak hayatın içinden ve gerçek sorunlarla alakalı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İki yıl süren projenin hem paydaşlar hem istifade edenler için faydalı olduğunu belirten Güllüoğlu, projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

Göçmenliğin göçmenler için de ev sahibi topluluk için de zor olduğunu anlatan Güllüoğlu, bağımlılıkların dünya genelinde arttığına değindi.

Bağımlılıklara karşı birlikte çalışmak ve birlikte hareket etmek kültürünün artırılması gerektiğini aktaran Güllüoğlu, "1+1 bu tür projelerde 3 ediyor, 2+2 bu tür projelerde 5 ediyor, 6 ediyor. Çünkü bizim birbirimizin enerjisine, birbirimizin desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Paydaş kurumların temsilcileri projeyi değerlendirdi

Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırma Enstitüsünde görevli Doç. Dr. Hakan Gülerce, Hamburg-Eppendorf Üniversitesi Araştırma Görevlisi Sascha Milin ve Oslo Belediyesi Temsilcisi Borge Erdal projenin hedeflerini, öğretisini ve süreç içinde edindikleri tecrübeleri anlattı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Rukiye Gülerce de projenin geliştirme sürecini, yürütülen faaliyetleri ve proje kapsamında oluşan çıktıları katılımcılarla paylaştı.

Projeden istifade eden 5 göçmen genç de deneyimlerini ve bağımlılığa yönelik bakış açılarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Yeşilayın gençleri bağımlılıklardan korumak ve psikolojik dayanıklılıklarını artırmak amacıyla Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca ve Norveççe dillerinde geliştirilen oyunlaştırılmış dijital öğrenme platformu BAVUL'un tanıtımı yapıldı.

Projeye 150 göçmen gencin katıldığı, BAVUL aracılığıyla da 1500 gence ulaşıldığı bildirildi.