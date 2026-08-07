Adalet Bakanı Gürlek: Çözülememiş karanlıkta kalmış olayları çözeceğiz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Gürlek, vatandaşların mağdur olmaması ve adaletin gecikmemesi için mücadele verdiklerini belirterek, "Faili meçhul suçlarla mücadele bürosu kurduk. Yıllarca çözülemeyen cinayetleri, yıllarca aydınlatılmamış olayları çözmeye çalıştık. Bu konuda güzel olumlu takdir topladık. Elimizden geldiğince zamanında çözülememiş, karanlıkta kalmış olayları çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Muhsin Yazıcıoğlu dosyası başta olmak üzere bazı dosyaları yeniden açtıklarını" bildiren Gürlek, "İnşallah bu dosyalarda da sağlıklı bir şekilde yargılamalar yapılacak, adalet önünde kimler suçluysa hesap verecek. Ben her zaman diyorum eğer bir tuğla çekilmek gerekiyorsa o tuğlayı biz çekeceğiz." açıklamasını yaptı.

"Yıllardan beri bu coğrafyada kardeş gibi yaşıyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecinin pazar günü mecliste tamamlanacağını ifade eden Gürlek, "Terörden dolayı şu ana kadar milletimizin uğradığı zarar 2,3 trilyon dolar. Bizim insan kaybımız, kamu hizmetlerinin kaybı, bunları anlatmaya gerek yok. Biz yıllardan beri bu coğrafyada kardeş gibi yaşıyoruz. İnşallah 400'ün üzerinde bir milletvekilimizin çoğunluğuyla bu kanun yasalaşacak."

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünün 14 Ağustos'ta kutlanacağını hatırlatan Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, belediye başkanlığından çıktığı kutlu yürüyüşü biliyorsunuz. Belediye başkanı oldu, başbakan oldu ve şu an bizim başımıza Cumhurbaşkanı. İnşallah Rabbim ona uzun ömür versin. Onun liderliğinde ülkemiz inşallah daha güzel günler görecek." ifadelerini kullandı.

"Biz birlik oldukça, kardeş oldukça bizi kimse ayıramaz"

Etraftaki savaş çemberine rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta durduğunu belirten Gürlek, "Biz birlik oldukça, kardeş oldukça bizi kimse ayıramaz. Başımızda da liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe inşallah bütün sorunları aşmış oluruz. AK Parti inşallah 2028 seçimlerinde de tekrardan iktidar olacak." değerlendirmesini yaptı.

Gürlek, 20 bin metrekare kapalı alanı olan adalet sarayını eylül ayında Iğdırlılara armağan edeceklerini belirterek, en yakın zamanda bölgeye idare mahkemesinin de kurulacağını kaydetti.

"Vatandaş oturduğu yerden kolayca adalete erişecek"

Programda soruları da yanıtlayan Gürlek, davaların uzaması ile ilgili bir soru üzerine, davaların artık uzamayacağını belirtti.

12. Yargı Paketi'nde gerekli düzenlemeleri yaptıklarının altını çizen Gürlek, şöyle devam etti:

"Bakın idare mahkemesi kurduk. İşte vatandaş, Ağrı'ya gitmek zorunda kalmayacak, Iğdır'da davasını, burada açacak. Biz özellikle yaptığımız düzenlemelerde iki şeyi öngördük. Bir tanesi davalar uzamayacak, vatandaşın açtığı dava 8 yıl sürmeyecek. İkincisi vatandaş oturduğu yerden kolayca adalete erişecek. Bu ikisi bizim tavizsiz kırmızı çizgimiz. Yaptığımız düzenlemelerde de zaten bunu getirdik."

"Şehitlerimizi ya da gazilerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık"

Bakan Gürlek, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Net olarak bu kanunda kesinlikle biz, şehitlerimizi ya da gazilerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık. Onların kesinlikle yüzlerini yere eğdirecek bir düzenleme yapmadık." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Iğdır'da sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde en güzel örneklerden birinin Iğdır modeli olduğunu belirten Gürlek, daha önce Türk-Kürt ayırt etmeksizin kardeşçe yaşadıklarını, şimdi de kol kola yaşayacaklarını ifade etti.

"Örgüt tamamen kendini feshedecek, silahları bırakacak"

Terörsüz Türkiye süreci için örgütün tamamen kendini feshetmesi, silahlarını bırakması gerektiğini bildiren Gürlek, şöyle devam etti:

“Bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tasdik edilmesi, yani bu olmadan kesinlikle maddeler uygulamaya geçilmeyecek. Örgüt tamamen kendini feshedecek, silahları bırakacak, örgütün dağıldığı devlet kurumları tarafından tespit edilecek, mağaraların boşaltıldığı, sığınaklarda kimsenin kalmadığı tespit edilecek. Daha sonra bu MGK kararıyla tespit edildikten ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bu yasa yürürlüğe girecek.”

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçları bakımından; adam öldürme eylemine karışan, soruşturması, kovuşturması ve yakalaması bulunan şahısların kesinlikle bu kanun kapsamından yararlanamayacağını vurgulayan Gürlek, "Net olarak bu kanunda kesinlikle biz, şehitlerimizi ya da gazilerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık. Onların kesinlikle yüzlerini yere eğdirecek bir düzenleme yapmadık." ifadelerini kullandı.

Gürlek, terörün bitmesi ile Türkiye'nin artık bölgede lider konuma geleceğinin altını çizdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti iktidarında Türkiye Yüzyılı'nın "adaletin yüzyılı" olacağını belirterek, "Adaletin Yüzyılı kapsamında vatandaşlarımızın adalete erişimi, bu yüzyılda çok hızlı olacak. Bu da açıkçası sahadaki gösterdiğimiz göstergelerden birisi." değerlendirmesinde bulundu.

"Suç örgütleri ile mücadelede kararlıyız"

Göreve geldikten sonra suç örgütleriyle mücadele konusunda kararlı adımlar attıklarına da işaret eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Iğdır, o konuda güvenli bir şehir ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde maalesef 'sokak çeteleri' dediğimiz çeteler dadandılar. Bunlarla ilgili başsavcılarımız sağ olsun kararlı bir mücadele ediyorlar. Yasa dışı bahis, sanal kumar, uyuşturucu bunlarla ilgili de biz göreve geldiğimizde zaten genelge çıkartmıştık. Kesinlikle devlet bu alanlarda demir yumruğunu hissettirecek. Gerekli adımlar atılacak."

AK Parti İl Başkanlığına ziyaret

Toplantının ardından AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret eden Gürlek, Başkan Ali Kemal Ayaz ve il yönetimiyle görüştü.

Gürlek, partililerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ziyarette AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz de yer aldı.

Bakan Gürlek, Iğdır'da ziyaretlerde bulundu

Bakan Gürlek, Iğdır'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Gürlek, Iğdır Adliyesi'ni ziyaret etti, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede'den bilgi aldı.

Ardından AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Gürlek, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlıklarını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Bakan Gürlek, daha sonra Alagöz Holding Iğdır Fk Tesisleri'nde "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri ile İstişare Toplantısı"na katıldı.