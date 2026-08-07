Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 688 milyon 200 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını ifade etti.

Bakan Yumaklı, 688 milyon 200 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 688 milyon 200 bin lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını ifade etti.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Toprağın bereketini sofralara taşıyan, üretimi kesintisiz sürdüren çiftçileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "688 milyon 200 bin lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı kaydedilen paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 530 milyon 153 bin 18 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 131 milyon 11 bin 482 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 27 milyon 35 bin 500 lira ödeme yapılacak.