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Kültür Sanat

Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan 400 yıllık Yalı Hamamı kapılarını yeniden açacak

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Osmanlı döneminde yaptırılan ve bir süre önce restorasyonu biten Yalı Hamamı yeniden hizmete başlayacak.

Mesut Karaduman   | 24.02.2021
Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan 400 yıllık Yalı Hamamı kapılarını yeniden açacak Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan 400 yıllık Yalı Hamamı kapılarını yeniden açacak

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Osmanlı döneminde yaptırılan ve bir süre önce restorasyonu biten Yalı Hamamı yeniden hizmete açılacak. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1600'lü yıllarda yaptırılan, iki büyük ve on küçük kubbesi bulunan çifte hamamın, 2004'te İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünün isteği doğrultusunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlandığını söyledi.

Çalışmaların 2018'de başladığını, iki yıl içinde hamamın kullanıma açık hale getirildiğini anlatan Hacıoğlu, tarihi yapının işletme ihale sürecinin ardından hizmete gireceğini ifade etti.

Hacıoğlu, kentin tarihi simgelerinden olan hamamın erkek ve kadın bölümlerinden oluştuğunu anlatarak, "Yalı Hamamı, Türkiye'nin deniz kenarında bulunan en önemli hamamlarındandır. Tarihi süreçte deniz kıyısının doldurulmasıyla bugün şehrin içinde kalmış gibi görünüyor. Burası özel bir mülktü. Yıllar içinde ilk olarak belediyeye sonra da Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti. Burada geçmiş yıllarda uzun süre halka hizmet verilmişti. 2000'li yılların başında oldukça kötü durumdaydı." dedi.

Tarihi yapının hamam kültürünün tüm özelliklerini barındırdığını vurgulayan Hacıoğlu, şöyle konuştu:

"Ana kapı, erkeklerin giriş yaptığı bölümdür. Bir de arka kısımda kadınların giriş bölümü bulunuyor. Bu da hamam kültüründen kaynaklanan bir özelliktir. Bütün hamam ritüellerinin gerçekleştirildiği yer olarak insanlara hizmet etmiştir. Süleymanpaşa Belediyesi de hamamın etrafına tarihi dokuya uygun yol ve çevre düzenlemesi yaptı. Kısa süre sonra Kültür ve Turizm Bakanlığımız burayı ihale ederek Tekirdağ halkının hizmetine sunacak."

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