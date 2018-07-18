Tarihi zeytinyağı fabrikası yaşam merkezine dönüştürülecek

Mülkiyeti Balıkesir'in Ayvalık Belediyesine ait, 5 bin 400'ü kapalı 20 bin 336 metrekare alana sahip tarihi binanın "Kırlangıç Fabrikası Sosyal Yaşama Kazandırılması Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında restorasyonu için çalışmalara başlandı.

Fotoğraf: AA/Suat Salgın

BALIKESİR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 19. yüzyılda inşa edilen, 2001'de ise üretime son veren atıl durumdaki "Kırlangıç Zeytinyağı ve Sabun Fabrikası"nın yaşam merkezine dönüştürülmesi için çalışmalar başladı.

Mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait 5 bin 400'ü kapalı 20 bin 336 metrekare alana sahip tarihi binanın, "Kırlangıç Fabrikası Sosyal Yaşama Kazandırılması Geri Dönüşüm Projesi" kapsamında restorasyonu için yıkım çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, yaptığı açıklamada, zeytinyağı ve sabun fabrikası olarak kurulan binanın inşa tarihinin 1800'lü yılların sonlarına dayandığını söyledi.

"Kırlangıç"ın özellikle 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'nin en büyük zeytinyağı ve sabun markası haline geldiğini anlatan Gençer, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 110 yıl hizmet veren fabrikanın işçi sayısının 350'yi bulduğu dönemler olmuş. Bölgenin zeytin ve zeytinyağını hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda önder bir şekilde tanıtan bu tesis, yaklaşık 20 yıldır kapalı. Mimarisini bozmadan, tesislerin hacimlerini büyütmeden burayı yenileyecek bir dönüşüm projesine girdik. Ayvalık, endüstriyel miras açısından UNESCO yolunda. Fabrikanın dönüşümü bu süreçte büyük katkı sağlayacak."

Gençer, çalışmalar tamamlandığında binanın bir yaşam merkezi olacağını dile getirerek, "Ayvalık, kültürü, yaşam şekli ve endüstriyel mirasıyla önemli bir bölge. Tüm bunların sergileneceği bir kent arşivimiz olacak. Ayvalık, aynı zamanda çok sayıda sanatçının olduğu bir yer. İlçemizde birçok sanat galerisi var ama Kırlangıç Fabrikası'na da çok güzel bir sanat galerisi kazandıracağız. Ayrıca el sanatı atölyeleri, açık ve kapalı konser salonları, restoranlar, alışveriş mağazaları ve konaklama alanlarıyla bölge, tam bir yaşam ve kültür merkezine dönüşecek." dedi.

Yüklenici firmanın sahibi Mehmet Sancar Komili de fabrikanın 100 yılı aşkın sürede ilçe halkı için iş kapısı olduğunu, Ayvalık'ın zeytinyağı ve sabununu dünyaya tanıttığını belirterek, "Yıkım çalışmalarının akabinde temel atma ve iş yerlerinin yapımı ile hazırlanan projeler yürütülecek. İşin bitimi yaklaşık 20 ay kadar sürecek." diye konuştu.

Muhabir: Suat Salgın,Büşra Nur Özcan