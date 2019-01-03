'Sinemaya gitmek birçok etkeni barındıran kültürel bir deneyim olmalı'

CGV Mars Entertainment Group CEO'su Dong Won Kwak, "Sinemaya gitme eylemi basit bir içerik tüketimi değil, birçok etkeni barındıran kültürel bir deneyim olarak konumlandırılmalıdır." açıklamasında bulundu.

İSTANBUL

CGV Mars Entertainment Group CEO'su Dong Won Kwak, sinema sektöründe son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin, "Film endüstrisinin ayakta kalabilmesi ve büyümeye devam edebilmesi için, sinemaya gitme eylemi basit bir içerik tüketimi değil, birçok etkeni barındıran kültürel bir deneyim olarak konumlandırılmalıdır." dedi.

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Kwak, yaptığı yazılı açıklamada, sinemalardaki ücretlendirmelerle, tüketiciler için yapılan kampanyalar konusunda devam eden tartışmalara işaret ederek, sinema sektöründe yaşanan bu tartışmanın küresel film endüstrisi açısından bakıldığında yeni bir olgu olmadığı, özellikle sistemlerin daha tam oturmadığı yeni gelişen pazarlarda, bu tür tartışmaların sık sık gözlemlendiğini ifade etti.

Sadece birkaç ülkede, bu tartışmanın sektörün büyüme vizyonu doğrultusunda üretken sonuçlara yöneltilebildiğini kaydeden Kwak, şunları aktardı:

"Günümüzde özellikle içeriğe, alternatif kanallar vasıtasıyla erişimin daha ucuz ve hızlı bir şekilde yapılabildiği düşünüldüğünde, film endüstrisinin ayakta kalabilmesi ve büyümeye devam edebilmesi için, sinemaya gitme eylemi basit bir içerik tüketimi değil, birçok etkeni barındıran kültürel bir deneyim olarak konumlandırılmalıdır. Özellikle, bugünlerde içerik çeşitliliğine alternatif kanallardan kolaylıkla çok daha ucuz fiyata ve daha hızlı bir şekilde erişilebiliyor. Bu bağlamda, herhangi bir paydaşın izleyicinin rahat bir sinema salonunda, yeme-içme hizmetleriyle birlikte sevdikleri filmlerin tadını çıkarma hak ve avantajlarını feda ederek, endüstri ortamını kimsenin faydasına olmayan bir duruma sürüklemesinin doğru olmayacağına inanıyoruz."

"Türkiye, yaratıcı ve yetenekli insanlarla dolu bir ülke"

Güney Kore'nin yılda 200 milyondan fazla seyirciye sahip olduğunu belirten Kwak, bunun nedenlerine ilişkin, "Film endüstrisinde verimli bir döngü oluşturularak, daha fazla perde için büyük ölçekli yatırımlar yapıldı. Yerel filmlerin daha fazla sayıda izlenmesi için perdeye daha kolay erişim sağlandı. Yeni yapımcıların ortaya çıkmasıyla yerel üretim sektörü büyümeye devam etti. Sinema işletmecileri de dahil olmak üzere, içerik yatırımında artış sağlandı. Bütün bunlar sonrasında gelişmiş film içeriği kalitesiyle, filmler daha fazla izlendi. Bilet fiyatları mümkün olduğu kadar makul bir seviyede tutuldu. Yeme-içme hizmeti, özel salonlar ve ekstra eğlence araçlarıyla sinemalar farklılaştırıldı ve birleşik kültürel deneyimler sunuldu." ifadelerine yer verdi.

Dong Won Kwak, sektörün geleceğinde yeni nesil liderlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi için durmadan çaba sarf etmek gerektiğine inandıklarını aktararak, şunları vurguladı:

"Türkiye, yaratıcı ve yetenekli insanlarla dolu bir ülke ki bu da ülkenin sahip olduğu en büyük değerdir. Sektörün ileri gelenlerinin temel ve ortak bir görevinin, gelecek neslin yeteneklerini, liderlerini bulmak ve geliştirmek olduğu görüşündeyiz. Böylece film sektörü, ileriye yönelik ülke genelinde daha iyi bir ölçekte, daha kaliteli içerik ve hizmet sunabilir. CGV Mars Entertainment Group olarak biz de ülkemizdeki yüksek potansiyeli olan film yapımcılarıyla genç profesyoneller için kaynak sağlamaktan ve bu tür çabalara öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Bu yüzden son günlerde Türkiye'deki yapımcılarla olan gündem, yanlış anlaşılan bireysel tartışmaların aksine, tüm sektörü kapsamaktadır."

Sektöre sürekli yatırım yapılmasını kolaylaştıran dengeli ve öngörülebilir bir ortam sağlamanın da bir başarı faktörü olduğuna dikkati çeken Kwak, "Bu kapsamda Meclis'e sunulan yasa teklifinin büyüme potansiyeline sahip olan bu sektördeki yatırımları aksatmaması adına iyileştirilmeye ihtiyaç duyan alanları olduğunu düşünmekteyiz. Sinema sektörü, çeşitli alt sektörlerden oluşur ve tümünün büyümesini teşvik etmek için dengeli bir bakış açısı şarttır. Prodüksiyon bölümü için iyi destek sağlamanın yanı sıra bazı sinemalarda gişelerdeki kayıp ve kaçakları önlemek için dağıtım sektörünün güçlendirilmesi, hem yapımcıların ilgisini korumak hem de normalde daha yüksek kalitede salon çalıştırmak için önemlidir. Ayrıca, sinema operatörlerinin daha fazla sinema altyapısı ve salonların iyileştirilmesi için gereken yatırım kaynaklarının tamamen tükenmesine neden olacağından, reklam süresi üzerindeki kontrol tedbirli bir şekilde gözden geçirilmelidir. Ayrıca öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlamak için herhangi bir yeni yasa veya düzenleme Rekabet Kanunu gibi mevcut yasalarla da uyumlu olmalıdır." şeklinde görüşlerini kaydetti.

Kwak, CGV Mars Entertainment Group'un 2025 yılına kadar pazar ölçeğini üçe katlayarak Türkiye'de beşinci büyük film endüstrisini oluşturmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Bu anlamda, tüm ulusun gururu olacak, Türk film sektörü vizyonunun, yukarıda belirtilen çabaların ancak sektörün tüm paydaşlarıyla el ele verilmesiyle ulaşılabilecek bir hedef olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Hilal Uştuk