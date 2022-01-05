"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin İstanbul'daki gala gösterimi yapıldı
İstanbul
TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin gala gösterimi, Atlas 1948 Sinemasında gerçekleştirildi.
Vizyonda bulunduğu 1,5 günde 190 bin 387 kişiye ulaşarak pandemi dönemindeki en büyük gişeyi yapan Türk filmi olan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galasına, filmin oyuncuları ve şehit ailelerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı da katıldı.
"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.
''Birçok ülkede 'İyi ki varsın Eren!' nidalarının yükselmesini istedik''
Gala öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Şehitlerimiz Eren Bülbül ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmet ve minnetle yad ediyorum." diyerek sözlerine başladı.
Sobacı, şehitlerin yollarının vatanını, milletini seven tüm vatandaşların kalbiyle, gönlüyle kesiştiğini ifade ederek, şehitlerin hikayesinin cesaret ve feraset hikayesi olduğunu söyledi.
TRT’nin, şehitlerin aziz hatırasını dünyanın hafızasına mühürlemeyi arzu ederek bu projeyi gerçekleştirdiğine dikkati çeken Sobacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu yolculuğun başlangıcını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Sayın Cumhurbaşkanımızla ve aziz şehitlerimizin aileleriyle, gençlerle, sanatçılarla gerçekleştirdik. Bugün de tarihi bir mekandayız, Atlas Sinemasındayız. Burada da yine şehitlerimizin yakınları ve basın mensuplarıyla tekrar filmi izleyeceğiz. Aslında filmi izlediğimizde ve şehitlerimizin gerçek hikayesine tanıklık ettiğimizde kurulacak çok fazla cümle, söylenecek çok fazla söz kalmıyor. Bu film aracılığıyla şehitlerimizin kalplerinin ummanlığını, yiğitliklerini, cesaretlerini dünyada birçok ülkeye ulaştırmak istedik. Dünyada birçok ülkede 'İyi ki varsın Eren!' nidalarının yükselmesini istedik. Bunu arzu ediyoruz."
Sobacı, bu filmi yapmayı şehitlerin tümüne bir borç olarak gördüklerini vurgulayarak, sözlerini "İyi ki varsın Eren" ve "İyi ki varsın Ferhat Gedik" şeklinde tamamladı.
"İnşallah şehitlerimize yakışır güzel bir film olmuştur"
Oyuncu İsmail Hacıoğlu da yaşanmasını hiç istemedikleri bir hikayede oynadığını ifade ederek, "Keşke hiç yaşanmasaydı bunlar. Ancak olmuşun üstüne konuşmak biraz zor geliyor insana. Bütün şehit ailelerine, yakınlarına Allah sabır versin." diye konuştu.
Yapımcı Mustafa Uslu ise "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminin hakikati olduğu gibi gösteren bir yapım olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Filmi gerçek mekanlarında çektik. Bu film çekilirken her gün ekip Eren’in mezarının önünden geçti. Bizim için bir filmden öteydi. İnşallah şehitlerimize yakışır güzel bir film olmuştur."
Yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun üstlendiği, İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk, Mutlunur Lafçı ve Emir Çiçek'in başrolleri paylaştığı filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.
Senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu'nun kaleme aldığı filmde, iki şehidin hayat hikayesi, çalışkan, fedakar ve sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.