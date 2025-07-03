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Ekonomi

Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında yapılan ihracat 814 milyon 976 bin dolara ulaştı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-haziran döneminde 814 milyon 976 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında yapılan ihracat 814 milyon 976 bin dolara ulaştı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış yaşandığını belirtti.

Söz konusu dönemde bölge ihracatının 638 milyon 753 bin dolarlık kısmının Trabzon'dan yapıldığını aktaran Kalyoncu, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatın 92 milyon 363 bin doları Rize'den, 47 milyon 807 bin doları Gümüşhane'den, 36 milyon 53 bin doları ise Artvin'den gerçekleştirildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 4, Gümüşhane'den yapılan ihracatta ise yüzde 46 artış yaşandı. Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 11, Artvin'den yapılan ihracatta ise yüzde 19 düşüş görüldü."

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Kalyoncu, bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 391 milyon 515 bin dolarla fındık olduğunu belirterek, bu sektörü 93 milyon 753 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 93 milyon 679 bin dolarla maden ve metalleri, 81 milyon 408 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörünün izlediğini kaydetti.

Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında 128 ülkeye ihracat yapıldığını bildiren Kalyoncu, en fazla ihracatın İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kalyoncu, İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 66 artış yaşandığı bilgisini paylaşarak, "Rusya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 23, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 9, Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 29, Çin'e yapılan ihracatımızda ise yüzde 27 düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak 11 yeni ülkeye daha ihracat gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

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