Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 33'ü Trabzon'dan yapıldı
Türkiye'nin ocak-haziran dönemindeki fındık ihracatının değerde yüzde 33'ü Trabzon'daki firmalar tarafından gerçekleştirildi.
Trabzon
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeden 6 aylık dönemde gerçekleştirilen yaklaşık 143 bin ton fındık ihracatından 1 milyar 182 milyon doları aşkın gelir sağlandığını belirtti.
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Ocak-haziran döneminde Trabzon'dan yapılan 44 bin 492 ton fındık ihracatından 391 milyon 515 bin dolar gelir elde edildiğini vurgulayan Cirav, şunları kaydetti:
"Trabzon'dan bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 2, değerde ise yüzde 5 artış yaşandı. Fındık ihracatında Trabzon birinci sırada yer aldı. 2025 yılı ocak-haziran aylarında ülkemizden gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 33'lük kısmı Trabzon'dan gerçekleştirildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.