Dolar
13.63
Euro
15.47
Altın
1,896.78
ETH/USDT
2,902.90
BTC/USDT
40,445.00
BIST 100
2,013.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak

Dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın, Harita Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında dijital haritası oluşturulacak.

Burak Akay   | 18.02.2022
Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak

Çanakkale

Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, kurumun kamu iş birliklerini genişletme çalışmaları kapsamında, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan'ı ziyaret etti.

Ziyarette tarihi alanın tematik haritası, kartografik üretimi, basımı ve sunumunun üst düzeyde gerçekleştirilmesi için protokol imzalandı.

Alanın dijital ve nesnel haritasının çıkarılması, Çanakkale Savaşları'na bu yöntemle farklı bir açıdan bakılmasını kapsayan çalışmada, bölgenin ve muharebe sahasının kuş bakışı görülmesi, yeni yol güzergahlarının belirlenmesi, muharebe sahalarının ve şehitliklerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19, akıl sağlığının bozulma riskini yüzde 60 artırabiliyor
TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları başladı
DSÖ, Afrika'da mRNA teknolojili aşı üretim merkezleri kurulacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
Karlı yolları aşan sağlıkçılar yaylada Kovid-19 aşısı yapıyor

Benzer haberler

Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak

Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak

Triatlonda 2022 yılı dolu dolu geçecek

Avrupa'nın ödül avcısı müzesi Troya dijital ortama taşınıyor

Çanakkale'de yazılan destan özel hazırlanan takvim yapraklarında

Çanakkale'de yazılan destan özel hazırlanan takvim yapraklarında
Çanakkale'nin yüksek kesimlerindeki köy yollarında karla mücadele

Çanakkale'nin yüksek kesimlerindeki köy yollarında karla mücadele
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti