TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Anafartalar Zaferi"nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanları, şehitleri ve gazileri şükranla andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin bağımsızlık yolundaki azmini ve iradesini tarihe altın harflerle yazdıran Anafartalar Zaferi'nin 110. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.
