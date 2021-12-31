Dolar
13.16
Euro
14.89
Altın
1,817.53
ETH/USDT
3,697.80
BTC/USDT
46,911.00
BIST 100
1,867.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Gaziantep'teki Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon çalışması tamamlandı

Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, "Burası Ashab-ı Kiram'ın yer aldığı noktalardan biri. Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'den gelen insanlar açısından, inanç turizmi açısından önemli durak noktası." dedi.

Feride Pelin İnal   | 31.12.2021
Gaziantep'teki Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon çalışması tamamlandı

Gaziantep

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Nurdağı ilçesindeki Ukkaşe Türbesi'nde 4 yıldır süren restorasyon çalışması tamamlandı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hazreti Ukkaşe'nin, Gaziantep'in fethi sırasında şehit düştüğünü, Hazreti Muhammed zamanında yaşadığını, onunla birlikte bütün savaşlara katıldığını ve peygamberlik nübüvvet mührünü öpen bir sahabe olduğunu aktardı.

Hazreti Ukkaşe'nin Gaziantep dışında Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye'de de bilindiğine dikkati çeken Bozkurt, buranın 1600'lü yıllarda türbe olarak yapıldığını, 1900'lü yıllarda 2. Abdülhamid zamanında onarım gördüğünü belirtti.

Vatandaşın bütün ihtiyaçları düşünülerek detaylı bir restorasyon çalışması yapıldığına dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti:

"Beton binalar yıkıldı. Toplam 17 dükkan, kafeterya, otopark var. Engelli, yaşlı vatandaşlarımız da düşünülerek organize edilmiştir. Aşevi, kesimhaneler, adaklık için ahırlar dahi düşünülüp böyle bir kompleks oluşturulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı mahiyetinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Bu eserin gerçekleşmesi için öncelikle yöre halkının ihtiyaçları düşünülmüştür. Yıllık 300 bin ziyaretçinin gelmesi hedeflenmektedir. Koruma kuruluyla beraber buradaki camimizin ve türbemizin dış katmanının yıkılmasına, türbemizin içerisindeki mevcut kısmın yüzeyinin temizlenmesine karar verilmiş ve sıvası yapılmıştır. Tamamı taştan oluşan 400 kişilik bir cami yeniden oluşturuldu. Burası Ashab-ı Kiram'ın yer aldığı noktalardan biri. Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'den gelen insanlar açısından, inanç turizmi açısından önemli durak noktası. Gaziantep'teki de kültür turizmi açısından başlangıç noktamız. O yüzden burası çok önemli."

Restorasyon çalışmaları için 92 milyon 300 bin TL harcandığını ifade eden Bozkurt, katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep milletvekilleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı
Kanada’nın Quebec eyaletinde Omicron nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı
Japonya'da Kovid-19'un Omicron varyantı 22 eyalete yayıldı
Kolombiya'da Kovid-19 salgınında 4'üncü dalga başladı
İsrail 4. doz Kovid-19 aşısı uygulamasına başlayacağını duyurdu

Benzer haberler

Gaziantep'teki Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon çalışması tamamlandı

Gaziantep'teki Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon çalışması tamamlandı

Pitbull saldırısının güvenlik kamerası kayıtları silinmeye çalışılmış

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in tercihi 'Oğulların emaneti Atmaca' oldu

Sanat tarihçilerinin 'başyapıt' olarak nitelendirdiği Makedon Kulesi'nde restorasyon başladı

Sanat tarihçilerinin 'başyapıt' olarak nitelendirdiği Makedon Kulesi'nde restorasyon başladı
Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı Asiye Ateş'in yoğun bakım ünitesinde yakın takibi sürüyor

Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı Asiye Ateş'in yoğun bakım ünitesinde yakın takibi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babasıyla telefonda görüştü