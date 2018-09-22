Ecdat yadigarı Toptaş Camisi yeniden ibadete açıldı

Fotoğraf: AA/Orhan Yoldaş

MALATYA - Orhan Yoldaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan ve yer aldığı mahalleye de adını veren Toptaş Camisi'nin restorasyonu tamamlandı, cami eski zamanlardaki heybetine yeniden kavuştu.

İlk yapım tarihi belli olmayan ve tavanı dışında taşlardan inşa edilen cami, yaklaşık bir milyon lira harcanarak, aslına uygun şekilde onarıldı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toptaş Camisi'nin bugüne kadar 3 kez restorasyondan geçtiğini belirtti.

Tarihi yapının onarım ve çevre düzenlemesine 2015 yılında başlandığını ve caminin lavabolarından avlusuna kadar tüm kısımlarında ince bir işçilik gerçekleştiğini anlatan Doğan, "Yaklaşık bir milyon lira ödenekle caminin onarım ve çevre düzenlemesi yapıldı. Onarım çalışmaları sırasında ilave projeye ek işler ilave edildi. Camiyi bu yıl teslim alarak ibadete açtık." diye konuştu.

Doğan, caminin Miralay Hüsrev Bey tarafından ilk kez 1588 yılında onarıldığına ait kitabenin yapı girişinde yer aldığını bildirdi.

Kitabeye göre caminin yaklaşık 500 yıllık bir geçmişinin bulunduğunun anlaşıldığına işaret eden Doğan, şöyle devam etti:

"Camimiz kare plana yakın şekilde inşa edilmiş, yapı malzemesi olarak duvarlarda moloz taş, kemer ve pencere kenarlarında kesme taş kullanılmıştır. Mihraba dik 3 sahından oluşan ve orta sahın yanlara göre daha geniş yapılan camimizin üst yapısında ise ardıç ağacının kullanılmış. Yapının dışarıdan 2 gözü ve bir son cemaat yeri bulunurken, fazla bir süsleme unsuru bulunmamakta. Caminin basık kemerli kapı açıklığının iki köşesinde Mührü Süleyman şeklinde süsleme motifi ile lale motifi mevcut. "

Top şeklindeki taşları camiye ismini verdi

Doğan, kuzey ve güney doğrultusunda kare şeklinde yapılan caminin minarelerinin ayrı yapıldığını belirtti.

Cami duvarının yan tarafında ise ne zaman yerleştirildiği bilinmeyen top şeklinde taş bulunduğunu kaydeden Doğan, yapıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Taşlarla ilgili kayıtlarda herhangi bir resmi belge veya kitabe yok ancak halk arasında rivayetler var. Halkın da kabul ettiği, burada belli başlı ailelerin yaptırdığı taşlar söz konusu. Dışarıdan gelen yolcu veya ihtiyaç sahibi insanlar gelir bu taşlara oturur. Hangi taşa oturursa taşın sahibi aile onu misafir edermiş. Taşların top şeklinde olması dolayısıyla cami de bu taşlarla anılmış."

Doğan, kurum olarak kentteki tarihi yapıların ayağa kaldırılması ve gün yüzüne çıkarılması için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.