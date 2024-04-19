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Ekonomi

Kuru kayısı ihracatından yılın ilk çeyreğinde 113 milyon dolarlık gelir

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde coğrafi tescilli ürünlerinden olan Malatya kayısısından yılın ilk çeyreğinde 113 milyon 832 bin dolar gelir elde edildi.

Orhan Yoldaş  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Kuru kayısı ihracatından yılın ilk çeyreğinde 113 milyon dolarlık gelir

Malatya

Geçen yıl 6 Şubat'ta "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, kuru kayısı ihracatı kent ekonomisine katkısını sürdürdü.

Yılın ilk çeyreğinde kentten 19 bin 210 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, depremler nedeniyle kentte ciddi anlamda iş gücü kaybı yaşandığını, tüm olumsuzluklara rağmen kuru kayısı ihracatının devam ettiğini söyledi.

Mart ayında 6 bin 191 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştiğini belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Mart ayında 37 milyon 358 bin dolar gelir elde ettik, bu ülke ve kent ekonomisi açısından önemli bir rakam. Malatya'da depremin en olumsuz şartları ticaretin üzerinde gerçekleşti. Kentin ticaret merkezi olan çarşı ciddi anlamda zarar gördü, 20 bine yakın iş yerimiz tahrip oldu. Buna rağmen mart ayında 6 bin ton ihracat yapmak depremin yaralarını sarmak açısından önemli."

İhracatta yılın ilk çeyreğini geride bıraktıklarını dile getiren Özcan, "Yılın ilk üç ayında Malatya'dan dünyanın dört bir yanına 19 bin 210 ton kuru kayısı ihraç ederek, 113 milyon 832 bin dolar gelir elde ettik. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen ihracat rakamları bizim açımızdan sevindirici. Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre iyi bir tablo sergilemiş olduk." ifadelerini kullandı.

İhracat rakamları yüzleri güldürdü

Kuru kayısıda son yıllarda fiyat istikrarı sağlandığına dikkati çeken Özcan, "Kilogram fiyatı 6 doların üzerinde olan kuru kayısı ihracat rakamlarımız yüz güldürüyor. Önümüzde yeni bir sezon var. Yeni sezonda kuru kayısı ihracatındaki istikrarı devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kuru kayısının en önemli alıcısının ABD ile Avrupa ülkeleri olduğunu kaydeden Özcan, "Uzak Doğu'da zaman zaman Çin'e önemli miktarda ihracat gerçekleştirdik. Hollanda'ya şu ana kadar 1800 ton kuru kayısı ihracatı yapmanın sevincini yaşıyoruz. Avustralya'ya da 2 bin 500 tonun üzerinde ihracat yaptık. Avrupa'da en önemli alıcımız Almanya, Fransa ve İtalya. Biliyorsunuz Hollanda tarım ülkesi biz oraya da kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik." diye konuştu.

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