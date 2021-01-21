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Kültür Sanat

Arnavutluk'taki çok sesli müzik grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı yaptı

Arnavutluk'taki çok sesli bir müzik grubu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için geleneksel şarkı besteledi.

Fatjon Cuka,Dzihat Aliju   | 21.01.2021
Arnavutluk'taki çok sesli müzik grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şarkı yaptı Fotoğraf: Musa Ölmez/AA

Tiran

Arnavutluk'ta, Şefliğini Guri Rrokaj'ın yaptığı "Gjergj Arianiti Mallakaster" isimli müzik grubu, video paylaşım sitesi YouTube'da da yayımlanan esere "Cumhurbaşkanı Erdoğan için Şarkı" adını verdi.

Eserde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk'a yönelik katkısından ve açık desteğinden söz edilirken, Laç ve Kurbin şehirlerinde inşa edilen deprem konutları ile Fier'de inşa edilecek hastaneye de yer verildi.

"Ey toprak, tüm dünyaya yayılan güzel haberim var." ifadeleriyle başlayan şarkının sözleri şöyle devam ediyor:

"Erdoğan söyledi, Arnavutluk'a yardım edeceğini. Türk devleti ve Ankara, Arnavutluk'a sevgisini gösterdi. Ananın evladına yaptığı gibi yanında oldu. Türkiye hilalinin gölgesinde, analar bir daha doğurmaz Erdoğan'ı. Sözünün adamı dönmez sözünden, Arnavut halkının kaderi. Laç'ta temellerinden örnek bir mahalle inşa ediyor. Fier'de hastane yapacak, tüm vilayetin kullanımı için."

Müzik grubu, şarkının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir ömür de diledi.

Çok sesli geleneksel şarkılar, Arnavutluk'ta özellikle güney şehirlerine has bir müzik türü olarak biliniyor.

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