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Kültür Sanat

Antalya'da Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 274 tarihi eser ele geçirildi

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen operasyonda Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 274 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Talip Demirci   | 13.06.2021
Antalya'da Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 274 tarihi eser ele geçirildi

Antalya

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü (KOM) ve Kaş İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Andifli Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu I.E.S. (67) ve H.D.S'nin (73), Türkiye'deki antik kentlerden ve piyasadan topladıkları tarihi eserleri kara yoluyla yurt dışına çıkaracakları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 206 muhtelif taş tarihi eser, 3 tablo, 1 mermer heykel, 2 mermer kolye ucu, 1 küpe, 2 metal obje, 10 cam tarihi eser parçası, 7 fosil, 10 kemik parçası, 2 hayvan boynuzu ve 30 doğal taş olmak üzere 274 tarihi eser bulundu.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

El konulan tarihi eserlerin incelenmek üzere Demre Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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