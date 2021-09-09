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Kültür

Adıyaman'daki tarihi yapının turizme kazandırılması bekleniyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan ve köy halkının iki bin yıllık olduğunu iddia ettiği tarihi yapının turizme kazandırılması isteniyor.

İsmail Kaya   | 09.09.2021
Adıyaman'daki tarihi yapının turizme kazandırılması bekleniyor Fotoğraf: İsmail Kaya/AA

Adıyaman

Boğazkaya köyünde bulunan taş örmeli ve eski kubbeli yapı, çevre sakinlerince korunuyor. Yapının incelenmesi için Müze Müdürlüğünce de çalışma başlatılacağı bildirildi.

Köy sakinlerinden 83 yaşındaki Sırrı Kaya, söz konusu yapıyı küçük yaşlardan itibaren gördüğünü dile getirdi.

Yapının korunmasını gönüllü olarak sağlamaya çalıştığını anlatan Kaya şöyle konuştu:

"Burada küçükken arkadaşlarla beraber burada oynardık. 1938 doğumluyum, babalarımızın ve atalarımızın anlattıklarına göre bu yapı çok daha eski. Yaptığımız araştırmaya göre 2 binden fazla yıllık bir Roma eseri olduğu söyleniyor ama Müze Müdürlüğü yetkililerini aradım, gelip inceleyecekler. Bu yapının araştırılması, tescil edilmesi beni çok mutlu eder. Çoğu zaman bu yapıya zarar gelmesini önlemek için buradan uzaklaşmıyorum."

Muhtar Hacı Vakkas Çitil ise köyde bu yapının herkes tarafından "Sırrı amcanın eski yapıtı" olarak adlandırıldığını ve yıllarca hiç bıkmadan bu eski yapıya bekçilik yaptığını söyledi.

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