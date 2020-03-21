Uzmanlardan 'Sosyal medyadaki koronavirüs içeriklerinden çocukları koruyun uyarısı
Dünyaya yayılan Kovid-19 nedeniyle ailede görülebilecek "korku" halinin çocuk üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkati çeken uzmanlar, bu süreçte çocukların internet ortamındaki yanlış bilgilerden uzak tutulması gerektiğini bildiriyor.
Istanbul
Aylardır dünya gündemini meşgul ederken, salgın hastalıkların kısa sürede ülkelerin sınırlarını aşabileceğini bir kez daha gözler önüne seren yeni tip koronavirüs (Kovid-19), yol açtığı bedensel sorunların yanında, birçok insanın yanlış tutumlar nedeniyle ruhsal açıdan da etkilenmesine neden oluyor.
Kovid-19 korkusundan en fazla etkilenecek bireyler arasında çocukların yer aldığını vurgulayan uzmanlar, AA muhabirinin çocukların "virüs korkusundan" nasıl korunması gerektiğine ilişkin sorularını yanıtladı.
Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, günlerdir, içinde bulunulan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle televizyon, sosyal medya ve yaşamın diğer her alanında bu konuyla ilgili haberlerin, konuşmaların, yeni gelişmelerin paylaşılmaya devam ettiğini belirttti.
"Peki bu durum biz erişkinleri bile bu kadar çok kaygılandırırken çocuklarımızın iç dünyasında neler oluyor?" diye soran Gökten, bu haberlerin çocuklar üzerindeki etkilerinin çocuğun yaşı, mizaç özelliği, anne-babasının ve çevresindeki insanların tepkilerine göre değişiklik gösterdiğini söyledi.
Doç. Dr. Gökten, aynı habere maruz kalan her çocuğun aynı tepkileri göstermeyeceğini dile getirerek, şu önerilerde bulundu:
"Çocukların ruhsal durumları ile ilgili süreçler içinde bulundukları yaş ve gelişim düzeyi ile yakından ilgilidir. 6 yaşından küçük çocuklar kendi fantezi dünyaları çok geniş olan çocuklardır. Adı geçen virüsle ilgili gerçekçi olmayan düşünce ve hayallere sahip olabilirler. Virüsün nasıl bir şey olduğunu, insanlara nasıl zarar verdiğini ya da öldürdüğünü zihinlerinde tıpkı kocaman, çirkin bir canavarın insanları parçalayıp yemesi gibi imajlarla hayal edebilirler. Ayrıca bu yaş çocukları dünyanın merkezinde kendilerini görürler, her şeyden kendilerini sorumlu tutarlar.
Yaşanan felakete kendi yaptıkları bir yaramazlığın neden olduğunu bile düşünebilirler. Bu nedenle 6 yaştan küçük çocuğu olan anne ve babaların çocuklarının sosyal medya ve televizyonda aşırı bilgi paylaşımına maruz kalmadığından emin olmaları gerekir. Aynı zamanda çocuğa virüsün aslında gözle görülmeyecek kadar küçük bir canlı olduğunu ve insanlara ağız ve burun yoluyla bulaşıp öksürük yaptığını söyleyebilir. Gerekli önlemleri aldıklarını ve anne ve babasının onu koruyacağını söyleyip güven vermelidirler. Çünkü bu yaş grubu çocuklar için güvende hissetmek çok önemlidir."
"Çocuğun evdeki habere maruziyetini azaltın"
İlkokul çağındaki çocukların virüs haberleri ile ilgili daha gerçekçi düşüncelere sahip olabileceğini belirten Gökten, "Bu yaş grubu zaten kendi arkadaş çevresi ve okulda birçok bilgiyle karşılaşmıştır, bu nedenle yine de evdeki haber maruziyetini azaltmakta fayda vardır. Bu yaş grubu çocuklarla gerçek ve bilimsel bilgiler rahatça konuşulabilir, yapılması gerekenlerle ilgili uzman görüşleri tartışılabilir." diye konuştu.