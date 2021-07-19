Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 63 milyon 734 bin 985'e ulaştı.
Ankara
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 19 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 19 bin 124, ikinci doz aşı sayısı 21 milyon 63 bin 580 oldu.
Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 63 milyon 734 bin 985'e yükseldi.
İstanbul'da 11 milyon 695 bin 896, Ankara'da 5 milyon 182 bin 400, İzmir'de ise 4 milyon 290 bin 665 doz aşı yapıldı.
50 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 152 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı saat 19.00 itibarıyla yüzde 62,85, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 33,87 olarak gerçekleşti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 389 bin 723 aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın." uyarısı yaptı.
"En büyük savunma silahlarımız temizlik, maske, mesafe ile aşılamadır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü kutlama mesajında geçen yıl Kurban Bayramı'nın koronavirüs salgınının gölgesinde, buruk bir şekilde yaşandığını hatırlatarak bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuşulduğunu belirtti.
Dünyanın tamamıyla birlikte Türkiye'yi de etkileyen salgın musibetinin olumsuzluklarından tamamen kurtulmak için hep birlikte dikkat ve tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Salgına karşı en büyük savunma silahlarımız temizlik, maske, mesafe diye ifade ettiğimiz tedbirler ile aşılamadır. Aşılamada, dünya ortalamasına göre hamdolsun gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor." dedi.
"Tüm vatandaşlarımızı aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum"
Erdoğan, yerli aşıyı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umduklarını belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum. Türkiye’nin kendini diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırarak, ekonomisiyle sosyal ve ticari hayatıyla uluslararası ilişkileriyle her alanda güçlü olması buna bağlıdır." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.