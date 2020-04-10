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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği

Türkiye'nin İngiltere'ye Kovid-19 salgınına karşı tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan hareket etti.

İsmet Karakaş   | 10.04.2020
Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği Fotoğraf: Hakan Nural / AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi desteği

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi. İngiltere'ye Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı. ( Hakan Nural - Anadolu Ajansı ) 

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek yola çıktı.

Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

                    

İngiltere'ye yarın da tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi planlanıyor.

Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.

65 binden fazla vaka var

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, dün yaptığı basın toplantısında, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 978'e çıktığını açıklamıştı. Raab, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının ise 16 bin 784 olduğunu duyurmuştu.

Başbakan Boris Johnson'ın Kovid-19 nedeniyle tedavisine ise devam ediliyor.

Ayrıca İletişim Başkanlığının dün açıkladığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu tablosuna göre İngiltere'deki toplam vaka sayısı 65 bin 77.

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