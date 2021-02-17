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Spor, Koronavirüs

Trabzonspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi

Trabzonspor'da 1 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Seyit Ahmet Eksik   | 17.02.2021
Trabzonspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi

Trabzon


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Dün rutin olarak uyguladığımız PCR testlerinde sonucu negatif çıkan bir futbolcumuz bugün semptom göstermesi üzerine yeniden teste tabi tutulmuştur. Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcumuz izolasyona alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz ekibinde Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı böylelikle 7'ye yükseldi.

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Trabzonspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi
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