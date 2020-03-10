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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüs salgını olma ihtimali çok yüksek

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgını ile ilgili olarak, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil." dedi.

Alper Atalay   | 10.03.2020
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüs salgını olma ihtimali çok yüksek

TBMM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor." şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini daha farklı geçirmemiz gerekiyor"

"Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, özellikle bu anlamda daha farklı geçirmemiz gerekiyor." diyen Koca, şunları kaydetti:

"Daha az temaslı, yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden ve yaşlılarla özellikle temas içinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor."

Sağlık Bakanı Koca, "Bu süreçte bu enfeksiyonun dışarıdan geleceğini düşünüyoruz veya gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Tespit edemediğimizi söylüyoruz ama bugün yarın tespit etmeyeceğimiz anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışından gelen kişinin kendisini 14 gün evde izole etmesini hassasiyetle istiyoruz"

Koca, "'Risksiz bir ülke var.' Asla inanmayın. Yarın riskli olabilir. Bunun için mümkün mertebe yurt dışına çıkılmamalı. Yurt dışından gelen vatandaşımız veya gelen kişinin, kendisini mutlaka 14 gün evde izole etmesini hassasiyetle istiyoruz." şeklinde konuştu.

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