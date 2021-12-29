Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozu olarak yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı
Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısının yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini bildirdi.
Ankara
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