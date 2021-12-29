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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozu olarak yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı

Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısının yarından itibaren şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini bildirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 29.12.2021
Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozu olarak yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar - AA

Ankara


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