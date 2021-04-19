Sağlık Bakanı Koca: Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında bugün itibarı ile 20 milyondan fazla doz aşı yapıldığını belirterek, aşı programının tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla süreceğini bildirdi.
- Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu aştı
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek."
Koca, "Türkiye Aşı Tablosu"nun yer aldığı "covid19asi.saglik.gov.tr" internet sitesinin adresini de paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.