Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye, Koronavirüs

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 16-30 Mart tarihlerinde kapatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm kütüphanelerin, 16-30 Mart tarihleri arasında okuyucu hizmetlerine kapatılacağı bildirildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 15.03.2020
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 16-30 Mart tarihlerinde kapatılacak

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, 16-30 Mart arasında hizmete kapatılacağı ve tüm etkinliklerin iptal edileceği bildirildi.

Bakanlıktan, dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 16-30 Mart tarihlerinde kapatılacak
Avrupa'da artan koronavirüs vakaları yeni tedbirleri de beraberinde getiriyor
Bakan Çavuşoğlu: Koronavirüsle ilgili bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk
Türk Telekom EBA için ücretsiz internet tanımlamalarına başladı
Bakan Kasapoğlu: Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantina amacıyla misafir edildi

Benzer haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 16-30 Mart tarihlerinde kapatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 16-30 Mart tarihlerinde kapatılacak

Emine Erdoğan: Dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz