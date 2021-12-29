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Sağlık, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlası Omicron

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı.

Zuhal Demirci   | 29.12.2021
İngiltere'de Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlası Omicron

İngiltere

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu açıkladı.

UKHSA, Omicron'un halihazırda açık ara baskın varyant olması sebebiyle 31 Aralık'tan itibaren bu varyanta özel günlük güncellemelerin yapılmayacağını bildirdi.

Ajans, ülke genelindeki vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron olduğu bilgisini paylaştı.

UKHSA tarafından yapılan bir analiz, Omicron'un, Delta varyantından daha bulaşıcı olmasına rağmen Omicron'a yakalanan kişilerin ciddi semptomlar geliştirme olasılığının önemli ölçüde daha düşük olduğunu gösterdi.

İngiltere genelinde bugün 39 bin 923 Omicron vakası tespit edildi ve bu rakam, "27 Aralık'ta kaydedilen 45 bin 307 rakamından sonra en yüksek ikinci günlük vaka sayısı" oldu.

Ülkede Omicron vakası sayısı 210 bin 122'ye yükseldi.

Günlük Kovid-19 vaka sayısı 183 bini geçti

İngiltere Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 183 bin 37 Kovid-19 vakası tespit edildi, 57 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, "ülkede Kovid-19'un başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı" olarak kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hasta sayısı 24 saatte 916 artarak 10 bin 462'ye çıktı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının sayısı bir haftada yüzde 48 arttı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da hastanelerde yoğun bakımdakilerin yüzde 90'ının Kovid-19 aşısının hatırlatma dozunu yaptırmayanlardan oluştuğunu bildirmişti.

Johnson, Omicron varyantının ciddi sorunlara neden olmaya devam ettiğini, hastanelerde vakaların arttığını ancak hastaların durumunun Delta varyantına yakalananlardan daha hafif olduğunu ifade etmişti.


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