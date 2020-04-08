İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Ankara
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İletişim Başkanlığının Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 490 bini geçtiği, 87 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 320 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
08 Nisan 2020, saat 21:15 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 8, 2020
Türkiye’de şu ana kadar toplam 247.768 test yapılmış olup, 38.226 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 812 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.846 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/wLz6bG1FX7
Saat 21.15 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|38.226
|812
|1.846
|İtalya
|139.422
|17.669
|26.491
|İspanya
|146.690
|14.673
|48.021
|ABD
|418.044
|14.214
|22.184
|Fransa
|112.950
|10.869
|21.254
|Birleşik Krallık
|60.733
|7.097
|135
|İran
|64.586
|3.993
|29.812
|Çin
|81.802
|3.333
|77.279
|Hollanda
|20.549
|2.248
|250
|Belçika
|23.403
|2.240
|4.681
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