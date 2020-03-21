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Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığı lokanta ve restoranlar için yeni tedbirleri açıkladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Lokanta, restoranlar, pastahane ve benzeri iş yerleri, saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, hizmet verecek." denildi.

Ömür Melih Üzelce   | 21.03.2020
İçişleri Bakanlığı lokanta ve restoranlar için yeni tedbirleri açıkladı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Lokanta, restoranlar, pastahane ve benzeri iş yerleri, saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, hizmet verecek." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Lokanta ve restoranlar ile pastahane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak."

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