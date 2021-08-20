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Sağlık, Koronavirüs

HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına Avrupa Birliği (AB) uyumlu sağlık pasaportu butonu eklendi.

Aybüke İnal Kamacı   | 20.08.2021
HES uygulamasına 'AB Uyumlu Sağlık Pasaportu' butonu eklendi

Ankara

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulaması, güncellendi. Eklenen yeni özellikle uygulamaya AB uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi.

Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor.

Vatandaşlar, ana ekranda yer alan "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonuna tıkladığında Sağlık Bakanlığınca geliştirilen HealthPass uygulamasına yönlendiriliyor.

HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.

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