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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacak

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağını açıkladı.

Mehmet Tosun   | 05.04.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacak Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti. 

Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak.

Aile üyeleri için maske temin etmek isteyen vatandaşlar, form üzerinde bu bilgileri de dolduracak.

Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.

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