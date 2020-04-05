Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacak
İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağını açıkladı.
Ankara
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti.
Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır.https://t.co/ALe3X42uwn adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir. pic.twitter.com/2CWDpFKyjj— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 5, 2020
Aile üyeleri için maske temin etmek isteyen vatandaşlar, form üzerinde bu bilgileri de dolduracak.
Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.