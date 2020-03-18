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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili önlemleri hayata geçirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile ilgili, "Hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 18.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili önlemleri hayata geçirdik


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı” öncesinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, koronavirüs ile ilgili, "Hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İşlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız"

"(Koronavirüs) Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız." şeklinde konuştu. 

Erdoğan, "Petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır." dedi.

"Umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor"

Erdoğan, "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor." ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

"Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir."

"Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla Çankaya Köşkü'nde saat 14.20 başlayan toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından koronavirüsle mücadele çerçevesinde atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

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